В России началась масштабная распродажа iPhone 6

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Цена на iPhone 6 в России упала до критической отметки. Компания Apple еще в сентябре 2017 года прекратила выпуск модели iPhone 6, в связи с тем, что смартфон сейчас является устаревшим на фоне новых iPhone 7,8 и Х. В связи с тем, что спрос на iPhone 6 заметно снизился, а смартфон остается в продаже в некоторых магазинах, в России стартовала массовая распродажа гаджетов по максимально заниженным ценам.

В данный момент любой желающий может приобрести модель iPhone 6 за копейки. В России сертифицированный смартфон от Apple сейчас можно приобрести за 20 800 рублей. Данный девайс обладает 32 ГБ памяти. Эксперты настаивают на том, что приобретение iPhone 6 является выгодным, так как модель еще не устарела, однако уступает своим собратьям из ряда iPhone 8 и iPhone Х.

Специалисты утверждают, что данный девайс легко справиться с повседневными процессами (звонками, SMS и мессенджерами), однако более ёмкие процессы могут оказаться уже не под силу, так как многие программы и приложения создаются для более мощных девайсов современного рынка. Стоит отметить, что сроки масштабной распродажи iPhone 6 не уточняются, однако если не успеть купить смартфон по сниженной цене, они и вовсе пропадут с прилавков магазинов России.