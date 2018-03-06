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Energizer Hardcase H570S с защитой от ударов и влаги показали на фото

Вчера, 23:43

Новый смартфон Energizer Hardcase H570S, получивший самую надежную защиту от ударов и влаги, уже представлен в сети на обзор пользователей. Сезон продаж откроется в конце июня текущего года.

Производитель электроники компания Avenir Telecom представила будущим владельцам универсальный смартфон Energizer Hardcase H570S, который имеет сверх прочную защиты от поражения влагой. Также этот флагман достаточно хорошо переносит удары. Упустив гаджет с 1,5 метровой высоты, он останется совершенно целым. По словам разработчиков, смартфон имеет и сильные технические особенности. Процессор MediaTek MT6739 обеспечивает бесперебойную работу ОС Android 8.0.

Экран с диагональю 5,7 дюймов и расширением 1440*720 пикселей обеспечит качественным видео и фото, а две камеры по 13 и 8 Мп гарантировано зафиксируют красивую картинку или сюжет. Кроме того, объем оперативной памяти до 3 Гб, а также встроенной 32Гб дадут возможность пользователю Energizer Hardcase H570S реализовать все мечты. Цена на гаджет пока не сообщается.


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