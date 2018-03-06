В России начались продажи игрового ноутбука-перевёртыша Acer Nitro 5 Spin

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На территории России начались продажи игрового ноутбука-перевёртыша от Acer. Новая модель называется Nitro 5 Spin. Ноутбук работает на 4-ядерном процессоре Intel Core i5-8250U, за графику отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050, оперативной памяти всего 8 гигабайт.

По словам разработчиков, Acer Nitro 5 Spin может работать от одного заряда батареи целых 10 часов. Хотя на практике этот показатель может быть и меньше. Новый компьютер имеет IPS-экран на 15,6 дюймов. Его разрешение Full HD, то есть 1920х1080 пикселей. Одной из главных фишек ноутбука то, что дисплей может открываться на все 360 градусов.

Acer Nitro 5 Spin работает на 4-ядерном процессоре Intel Core i5-8250U. За графику будет отвечать дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050. Оперативной памяти не слишком много – всего 8 гигабайт. Пока что не известно, можно ли её расширить, или же вся она распаяна на материнской плате. За хранение данных отвечает SSD-накопитель, максимум на 512 гигабайт. Стоит отметить, что Acer Nitro 5 Spin обладает также и сканером отпечатка пальцев, двумя портами USB Type-A, Type-C и HDMI.

Стоит самая базовая версия Acer Nitro 5 Spin 69 990 рублей.