Новый LG X4 будет работать на процессоре Snapdragon 425

Вчера, 19:05

Компания LG решила расширить ассортимент своих мобильных устройств. Уже был анонсирован новый бюджетник X4. Он будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 425, ОЗУ будет 2 Гб, а ПЗУ – 16 Гб. Работает устройство под управлением операционной системы Android 7.1.2 Nougat. Стоить LG X4 будет всего 270 долларов.

По полученной информации, LG X4 будет работать на 4-ядерном процессоре Snapdragon 425 с ярдами ARM Cortex-A53 с частотой в 1,4 ГГц. За графику будет отвечать ускоритель Adreno 308.

Всего LG X4 будет обладать двумя гигабайтами постоянной оперативной памяти и 16 гигабайтами флеш-памяти, которую можно расширить при помощи microSD-карты.

IPS дисплей новинки будет иметь размеры в 5,3 дюйма и HD разрешение. Основная камера будет обладать матрицей на 8 мегапикселей со вспышкой. Фронтальная камера будет иметь разрешение в 5 мегапикселей.

На задней части также будет установлен сенсор отпечатка пальцев. LG X4 будет поддерживать фирменный сервис по платежам LG Pay. Работает всё железо от аккумулятора ёмкостью в 3000 мАч. Новинка будет выпускаться в двух цветах – чёрном и золотистом. Примерно LG X4 будет стоить 270 долларов США.