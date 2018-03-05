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В 2018 году более 40% всех поставок придётся на полноэкранные панели для смартфонов

Сегодня, 14:53

Изначально полноэкранные дисплеи были только во флагманских смартфонах. Но сейчас они стали золотым стандартом также и для телефонов среднего класса, и даже самого бюджетного сегмента. Китайские аналитики из компании All View Cloud считают, что в текущем году больше 40% всех поставок будет приходиться именно на полноэкранные дисплеи.

Если верить прогнозам, то в 2018 году все флагманские смартфоны будут полноэкранными. Размер дисплеев составит 5,6 дюйма.

В 2017 году самым крупным поставщиком полноэкранных панелей для смартфонов была компания из Южной Кореи Samsung Display. За год ей удалось продать 136 миллионов данных комплектующих. Эта сумма является 64,6% от общего числа проданных полноэкранных панелей. В данном списке на втором место стоит компания Tianma Micro-electronics с её 23 миллионами, и наконец на третьем – AU Optronics с 13 миллионами запчастей для смартфонов.


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