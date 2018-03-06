Процессоры Snapdragon 600 от Qualcomm станут мощнее

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Специалисты Qualcomm планируют сделать еще мощнее процессоры Snapdragon 600. В результате компания намерена составить сильную конкуренцию Helio P60 от знаменитого MediaTek.

Qualcomm в скором времени наладит производство процессоров серии Snapdragon 600 на нормах 10-нанометрового технологического процесса. Подобные мероприятия заметно повысят производительность, причем энергопотребление снизится в разы. Компания намерена составить сильную конкуренцию чипсету Helio P60 от MediaTek.

В рамках Mobile World Congress, организованного в Барселоне, Qualcomm показала публике новую линейку Snapdragon 700. Они станут основными в бюджетных смартфонах с искусственным интеллектом. На сегодняшний день компания имеет четыре линейки процессоров в виде Snapdragon 200, 400, 600 и 800. Они пользуются популярностью, но у предприятия есть серьезные конкуренты.