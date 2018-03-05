Вспышка камер на новых смартфонах iPhone X не работает на морозе

Сегодня, 12:08

Специалисты нашли ещё один недостаток новых и широко разрекламированных смартфонов iPhone X. Как оказалось, вспышки их камер не способны работать на морозе.

С этой неприятной неожиданностью столкнулись не только обладатели iPhone X. Таким же недостатком страдают модели iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Жалобы обладателей этих девайсов стали всё чаще размещаться посетителями соцсетей. Уже зарегистрировано и множество обращений к службе поддержки «яблочной» компании.

Ответ, как правило, приходит стандартным. Тестирование гаджетов проходило в самых разных условиях погоды, и результаты показали отличную работу при температурах от 0 и до плюс 35 градусов.

Пользователи, получившие такую информацию, возмущаются, почему компания не сообщает, как можно устранить проблему. Некоторые указывают, что с ней они сталкиваются даже при температуре выше нуля.