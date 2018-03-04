У Samsung Galaxy S9 выявили критический недостаток

Вчера, 22:43

В конце февраля на выставке MWC 2018 были представлены флагманские смартфоны Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9+. Руководство корейской компании рассказывало о том, что новые гаджеты высокотехнологичны и равных им нет. Однако они забыли упомянуть о главном недостатке смартфонов. Пользователь одного из форумов поделился информацией, что у телефона Samsung Galaxy S9 и 9+ проблемы с функцией записи видео.

Как известно, новинка iPhone X от Apple имеет возможность записывать видео в разрешении 4К с 60 кадрами в секунду. Создатели Samsung решили добавить такую же функцию в свои гаджеты, но длительность видео не может превышать 5 минут. На выставке об этом недостатке намеренно промолчали.

Любители видео, привыкшие записывать длительные ролики, не смогут больше этого делать. Им придется тщательно следить за временем записи. К тому же, если снимать несколько роликов по 5 минут, то картинка получится «резанной».

Несмотря на огромный недостаток с функцией записи видео, фотографии, сделанные при помощи смартфона Samsung Galaxy S9, получаются самыми качественными в мире.