В TENAA «засветился» Huawei Mate X с тройной камерой

Сегодня, 03:30

В базе данных сертификатора TENAA появились сведения о новом флагманском смартфоне Huawei Mate X. Новинка получит фирменный мощный процессор и тройную камеру.

В перечне устройств на сайте Mate X обозначен под кодовым именем NEO-AL00. Ожидается, что новинка получит ещё не представленный публике новейших процессор HiSilicone Kirin 980. В TENAA речь идёт о базовой версии флагмана, поэтому, скорее всего, это версия на 4 Гб ОЗУ и 32 Гб ПЗУ. Тем не менее, даже самая стандартная модификация должна будет получить качественную «трёхглазую» камеру. Технические подробности, как и дата предполагаемого дебюта, пока не сообщаются. Ожидается, что модель покажут публике уже в течение нескольких месяцев.

Ранее мы писали, что Huawei намерен представить смартфон P20 27 марта на специальной конференции. Ранее ожидалось, что девайс привезут на MWC 2018 в Барселону, однако позже стало известно, что премьеру перенесут.