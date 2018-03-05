Инсайдер: Apple представит бюджетную версию нового MacBook Air в 2018 году

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Обновлённый ультрабук MacBook Air от компании Apple увидит свет уже во второй половине 2018 года. Об этом сообщил известный инсайдер Мин-Чи Куо, который добавил, что новая модель будет иметь бюджетный ценник.

Ссылаясь на информацию из достоверных источников, аналитик заявил, что Apple намерена нарастить поставки ноутбуков в этом году на 10-15%. Технические характеристики нового MacBook Air Куо не сообщил. Предполагается, что ноутбук оснастят портом USB Type-C, а также процессором последнего поколения и улучшенной видеокартой.

Ранее стало известно, что Apple запатентовала ноутбук с OLED-дисплеем вместо клавиатуры. По данным источников, указанным устройством может оказаться новый MacBook Air.