В сети опубликовали рейтинг самых нерекомендованных смартфонов Xiaomi

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Смартфоны компании Xiaomi пользуются огромной популярностью как в Китае, так и за его пределами благодаря своей дешевизне и производительности, однако есть среди девайсов известного бренда и такие гаджеты, которые существенно уступают своим аналогам. Эксперты составили рейтинг наиболее нерекомендуемых для приобретения устройств именитой марки.

В частности, специалисты обращают внимание пользователей на то, что компания сама условно делит свои смартфоны на топовые и «не очень». К числу первых относятся девайсы линейки Mi, у них, как правило, мощная начинка и конкурентоспособный софт. А вот устройства Redmi обычно представляют собой бюджетные смартфоны, которые не являются достаточно производительными. Именно их эксперты не рекомендуют выбирать.

Ранее в сети назвали ТОП-3 лучших и худших бюджетных смартфонов 2017 года. Эксперты провели исследования исходя из параметров цены и качества девайсов.