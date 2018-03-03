«Меняем на новое»: «Евросеть» ввела выгодную акцию замены старых смартфонов

Вчера, 20:19

Сеть российских магазинов техники «Евросеть» запустила новую акцию обмена старого смартфона на новый, кардинально отличающуюся от стандартной Trade-In.

Новая акция «Евросети» называется «Меняем на новое». Ее участники имеют возможность подключить одноименный мобильный сервис, предварительно заплатив 20% от стоимости приобретаемого смартфона. Уникальное предложение от российской сети техники распространяется на девайсы от Samsung, Huawei, Sony, Apple, HTC, Xiaomi и прочих производителей смарт-гаджетов. Участник акции «Меняем на новое» может в течение полугода вернуть «Евросети» приобретенный смартфон в абсолютно любом состоянии, получив обратно 70% от его стоимости. Если клиент надумает сдать свой мобильный девайс спустя год пользования, «Евросеть» вернет 50% от изначальной цены.

Ранее авторитетная отечественная сеть магазинов техники ввела Trade-In – услугу по замене старых телефонов на новые. Стоимость участия в ней также составляет 20% от цены приобретаемого девайса, а максимальный срок пользования смартфоном перед обменом составляет 180 дней.