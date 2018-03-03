iPhoneX открыл пользователям вход в «другой мир»

Сегодня, 13:06

Интернет-сообщество восхищено новой технической возможностью iPhoneX. Оптическая иллюзия американского смартфона открывает пользователям двери в «другой мир».

Владельцы iPhoneX начали заполнять соцсети сообщениями о способности их смартфонов открывать двери в «другой мир». Так пользователи назвали оптическую иллюзию в виде объемных изображений на экране девайса. Оказывается, в американском смартфоне реализовано программное приложение, работающее в паре с Face ID, применяющее технологию дополненной реальности и отслеживающее положение головы пользователя. Все вышеперечисленные возможности позволяют iPhoneX выстроить на экране сказочную «кроличью нору» и прочие объемные изображения, переносящие владельцев техники от Apple в «другой мир».

Сетевое сообщество в восторге от новой возможности суперсовременного смартфона. Пользователи шлют многочисленные благодарности пользователю соцсети Twitter под ником Peder Norrby, первым продемонстрировавшему вход в «другой мир».