В продаже появился Light Phone 2 – самый минималистичный в мире смартфон

Сегодня, 14:30

На рынке мировой мобильной техники дебютировал минималистичный смартфон Light Phone 2, сместивший с вершины рейтинга самых компактных телефонов своего предшественника. Уникальный девайс за 400 долларов может отправлять SMS-сообщения и выполнять роль будильника.

В 2015 году американские специалисты презентовали смартфон Light Phone. Вышедший на днях девайс второго поколения минималистичных мобильных устройств стал более продвинутым и, как итог, более дорогим. Заплатив 400 долларов, пользователь получить смартфон, осуществляющий, помимо звонков, передачу SMS-сообщений и подающий сигнал будильника.

Из визуальных составляющих Light Phone 2 можно отметить E-Ink экран и прочных металлический корпус. «Начинка» минималистичного смартфона представлена 4-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon Wear 2100 и достаточно емкостной аккумуляторной батареей (500 мАч), способной держать заряд до 3 дней в режиме разговора. Light Phone 2 продается в двух цветовых вариантах – белый и черный.