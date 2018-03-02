Новый Apple X Plus обзаведётся двумя SIM-картами

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Эксперты в области технологий из интернета постоянно предполагают, каким получится новый смартфон от американской корпорации Apple. На этот раз они предположили, что осенью текущего года будет представлен телефон Apple X Plus с разъёмом для двух SIM-карт.

Считается, что в сеть попали первые рендеры нового Apple X Plus, который будет представлен осенью. Если верить слухам, то новинка станет больше, то есть дисплей будет иметь размер в 6,5 дюйма. Однако вместо стандартного лотка для SIM-карты будет установлен двойной. То есть пользователь сможет выбрать, поставить карты двух операторов или же расширить память при помощи microSD-карты.

Однако стоит помнить несколько направлений, по котором движется Apple. Во-первых, инженеры компании всегда стараются сделать устройство тоньше. Для этого изобретаются более компактные комплектующие. Если же говорить о потенциальном двойном лотке, то, скорее всего, Apple добавит в это место в корпусе какой-нибудь очередной датчик, как это бывает всегда.

Во-вторых, в iPhone X нет необходимости расширять встроенное хранилище при помощи microSD, ведь памяти в телефоне предостаточно – 64 гигабайта или же 256 гигабайт. Этого места хватит для хранения всех файлов. В-третьих, iPhone обладают не самой вместительной батареей. Тот же iPhone X имеет аккумулятор на 2716 мАч, чего очень мало. А при работе с двумя SIM-картами телефон будет садиться ещё быстрее, и никакое ПО этого не исправит, так как устройство будет соединяться сразу с двумя вышками связи или спутниками.