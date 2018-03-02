Телефон SikurPhone поможет заработать денег

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На выставке MWC 2018 презентован был телефон SikurPhone. Его основное преимущество - возможность непрямого заработка денег владельцем.

Смартфон компании Sikur представили в Барселоне на выставке MWC 2018. Его особенностью стала комплектация, позволяющая владельцу косвенно зарабатывать денежный капитал. Новинка основана на Android 7.1.2 Nougat. Отличительной чертой основы является умение полного шифрования данных. Имеется и встроенный криптокошелек, позволяющий распоряжаться своими денежными средствами безопасным образом.

Инсайдеры сообщают, что SikurPhone имеет 5,5-дюймовый IPS-экран (1920*1080 пикселей (Full HD). 4 Гб ОП и 64Гб ВП должны удовлетворить пользователя. В основе 8-ядерный процессор MediaTek. Управление гаджетом производится использованием Android 7.1.2 Nougat. Цена телефона 800 долларов или же 46 тыс. рублей. в первое время можно будет приобрести SikurPhone на территории стран Южной Америки.