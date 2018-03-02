VistaNews.ru


Xiaomi представила компьютерную мышь со сканером отпечатков пальцев за $30

Сегодня, 09:59

Китайская компания Xiaomi показала на платформе MIJIA новое эксклюзивное устройство Smart Fingerprint Mouse – мышь со сканером отпечатка пальца для офисного компьютера. Новинка выйдет на рынок в апреле и будет стоить $30.

Если верить заявленным данным, девайс имеет разрешение оптического сенсора 1600 dpi, а каждая из клавиш рассчитана минимум на пять миллионов нажатий. Что же до дактилоскопического сенсора, то он, по словам представителей Xiaomi, позволит моментально без лишних паролей получить доступ к зашифрованным файлам и папкам, а также к электронной почте, определённым сайтам или же систем онлайн-банкинга. Для этого пользователю достаточно приложить палец к расположенному над колесом прокрутки сканеру. Ожидается, что на рынок Smart Fingerprint Mouse выйдет уже 15 апреля, а её цена составит порядка $30.

Ранее стало известно, что в новом iPhone реализуют сканер отпечатков пальцев интегрированный в дисплей. По данным инсайдеров, поставщиком технологии станет LG.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.