Xiaomi представила компьютерную мышь со сканером отпечатков пальцев за $30

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Китайская компания Xiaomi показала на платформе MIJIA новое эксклюзивное устройство Smart Fingerprint Mouse – мышь со сканером отпечатка пальца для офисного компьютера. Новинка выйдет на рынок в апреле и будет стоить $30.

Если верить заявленным данным, девайс имеет разрешение оптического сенсора 1600 dpi, а каждая из клавиш рассчитана минимум на пять миллионов нажатий. Что же до дактилоскопического сенсора, то он, по словам представителей Xiaomi, позволит моментально без лишних паролей получить доступ к зашифрованным файлам и папкам, а также к электронной почте, определённым сайтам или же систем онлайн-банкинга. Для этого пользователю достаточно приложить палец к расположенному над колесом прокрутки сканеру. Ожидается, что на рынок Smart Fingerprint Mouse выйдет уже 15 апреля, а её цена составит порядка $30.

Ранее стало известно, что в новом iPhone реализуют сканер отпечатков пальцев интегрированный в дисплей. По данным инсайдеров, поставщиком технологии станет LG.