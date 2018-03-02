В РФ стартовали продажи ультратонкого ноутбука Dell XPS 13 на базе Kaby Lake-R

Сегодня, 09:51

На территории РФ начались продажи ультратонкого ноутбука Dell XPS 13 на базе Kaby Lake-R, то есть на процессорах от Intel 7-го и 8-го поколения. Новинка стоит 99 тысяч рублей. Но эти деньги оправдывает железо устройства – 4-ядерный Intel Core i5 или i7, от 4 до 16 Гб памяти, 4K Ultra HD разрешение 13,3-дюймого дисплея и SSD-накопитель.

Если говорить о новом Dell XPS 13, то в первую очередь стоит отметить его процессор. Это 4-ядерный Intel Core i5-8250U или же i7-8650U. Всё зависит от выбранной пользователем комплектации. Благодаря этим достаточно-таки мощным чипам, компьютер отлично подойдёт для повседневных задач, таких как просмотр 4K видео, сёрфинг в интернете, работа с фоторедакторами и текстовыми редакторами, и так далее.

Также Dell XPS 13 обладает улучшенной энергоэффективностью. То есть ноутбук может работать до 16 часов без подзарядки. По крайней мере так заявляет производитель, на самом же деле, как показывает практика, данное время может быть меньше в половину.

Что касается других параметров, то Dell XPS 13 обладает, опять же в зависимости от комплектации, от 4 до 16 Гб ОЗУ. Монитор устройства имеет замеры 13,3 дюйма и разрешение 3840х2160 пикселей, а также поддерживает 4K Ultra HD. Одним из плюсов устройства – его размеры. Компьютер очень тонкий, корпус всего 11-дюймов. Однако это не помешало инженерам установить ёмкие SSD-накопители. Dell XPS 13 можно купить с 128-гигабайтовым SSD, а самое больше хранилище – 1 Тб SSD. Что касается графики, так она встроенная от Intel.

Стоит отметить, что самая базовая версия Dell XPS 13 стоит 99 тысяч рублей. Это, наверное, самый большой минус. Ведь компьютер находится на уровне с самыми топовыми устройствами, по крайней мере по цене.