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Опубликован рейтинг смартфонов с лучшими камерами

Сегодня, 13:56

Издание Consumer Reports опубликовали список телефонов, по их мнению, обладающих самыми лучшими камерами. В десятку лучших, по версии редакции, вошли только смартфоны компаний Samsung и Apple.

При этом в пятерке лучших оказался всего один «боец» компании Samsung, остальные четыре места занимают смартфоны «яблочной корпорации».

Пятое место в этом рейтинге застолбила за собой модель iPhone 7. При этом довольно примечательно, что она обошла своего старшего брата iPhone 7 Plus, который занял девятую строчку хит-парада.

Samsung Galaxy S8+ обосновался на четвертой позиции. Примечательно, что по мнению журналистов, именно это модель стала лучшим камерафоном в линейке продуктов компании Samsung. Однако, стоит отметить, что редакторы не приняли во внимание недавно дебютирующий на рынке Samsung Galaxy S9, который в рейтинге DxOMark занял первое место, как телефон с лучшей камерой.

В тройку лидеров вошли исключительно смартфоны от «Яблочной корпорации». Apple iPhone X получил «золото» в этом списке. Apple iPhone 8 и его ближайший родственник Apple iPhone 8 Plus получили «серебро» и «бронзу» соответственно.


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