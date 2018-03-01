DarkMatter представила на выставке MWC-2018 защищённый от слежки смартфон

Сегодня, 11:07

Компания DarkMatter представила на выставке MWC-2018 смартфон, который защищает владельца от слежки. Устройство будет называться Katim и работать на операционной системе Android с фирменной прошивкой Katim OS. Устройство имеет ряд функций по хранению паролей, защиты по голосу и по отпечатку пальцев, а также по отключению записи и передачи данных через USB.

Смартфон Katim был разработан малоизвестной компанией не из Китая, как считали многие эксперты, а из Объединённых Арабских Эмиратов. Работа над новинкой началась ещё в начале прошедшего года. Однако показать его в компании решили только на технологической выставке MWC-2018, которая сейчас проходит в испанской Барселоне. В компании DarkMatter уточнили, что в мировые продажи устройство выйдет уже в ближайшее время, можно предположить, что в течение 3-5 месяцев.

Katim предназначен для тех людей, которые переживают за свою безопасность, а таких граждан под влиянием СМИ стало в последнее время очень много. Работает смартфон на ОС Android и фирменной прошивке Katim OS. Устройство интересно в первую очередь не своим железом, а программными функциями. А именно возможностью специального хранилища паролей и данных, их защита по голосу и отпечатку пальцев. Благодаря режимам Shield и Locker Mode можно защитить передачу данных и их запись по USB. Таким же образом блокируется возможность прослушки после взлома.

Телефон имеет FullHD 5,2-дймовый дисплей, который защищён Gorilla Glass 5. Корпус сделан из алюминия. На нём имеется кнопка для смены режима. Также будет и пылевлагозащиту, но по какому стандарту – не известно. Что касается железа и цены – эти параметры также не известны.