Huawei P20 с тройной камерой появился на видео в сети

Вчера, 20:17

Смартфон Huawei P20 с тройной камерой показали в интернете на видео. Пользователи смогли увидеть, как заднюю, так и переднюю панели устройства.

В ролике четко видно, что новая модель смартфона Huawei P20 имеет 6-дюймовый экран, который не ограничен никакими рамками. Из технических особенностей производители указали, что гаджет оснащен 8-ядерным процессором Kirin 970, по параметрам памяти – оперативной – 8Гб, встроенной - 256 Гб. Тройная камера позволит создать на смартфоне Huawei P20 снимки и видео высокого качества, что придает девайсу особенной привлекательности. Изначальная стоимость аппарата от 930 долларов.

Автор видеоролика продемонстрировал корпус смартфона, вид спереди, а также полностью заднюю панель. Пользователям лишь только осталось дождаться появления новинки в продаже и копить деньги.