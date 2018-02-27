MWC-2018: Sony представила наушники Xperia Ear Duo с технологией «открытого звука»

Сегодня, 10:36

Японская корпорация Sony презентовала в рамках каталонской выставки MWC-2018 инновационные наушники Xperia Ear Duo, оборудованные функцией «открытого звука». Приобрести уникальную гарнитуру можно за 280 долларов.

Инновационные наушники Sony Xperia Ear Duo не изолируют их владельца от окружающего мира. Пользователь может одновременно наслаждаться приятной музыкой и звуками окружающей среды. Пространственный акустический проводник подает звук в ухо посредством основного блока, а расположенное вокруг ушного канала опорное кольцо позволяет слышать звуки извне. Также гарнитура Sony Xperia Ear Duo может похвастаться аудиотехнологией Clear Phase, устраняющей дисперсию звука и автоматически регулирующей громкость.

Инновационные японские наушники с технологией «открытого звука» могут работать в паре с голосовыми помощниками, а реагирующие на кивки головой датчики Sony Xperia Ear Duo позволяют принимать или отклонять звонки на смартфон. К слову, суперсовременная гарнитура совместима с мобильными девайсами, функционирующими на базе операционных систем iOS и Android. Около 4-х часов данные наушники могут работать в автономном режиме. Приобрести представленные на выставке MWC-2018 наушники Sony Xperia Ear Duo можно за 280 долларов.