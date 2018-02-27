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SanDisk представила самую быструю MicroSD на 400 Гб

Сегодня, 09:13

SanDisk выпустила самую быструю MicroSD на 400 Гб. Её представила компания Western Digital на презентации Mobile World Congress.

Изделие считывает информацию со скоростью 160 Мбайт/сек, а скорость записи достигает 90 Мбайт/сек. Карту можно использовать в мощных смартфонах, экшн-камерах и в беспилотных летальных аппаратах, которые осуществляют запись видео в 4К. Новинка выпущена по стандартам A2. Это говорит о том, что она может использоваться для увеличения памяти устройств на платформе Android.

Показатели по принципу операций ввода-вывода за одну секунду составляют не меньше 4000, касательно записи - не менее 2000. Изделие оптимизировали для удобной работы с мультимедиа и различными приложениями. Карта SanDisk Extreme UHS-I microSDXC имеет габариты 15х11х1 мм. Спектр номинальной температуры работы колеблется от минус 26 до плюс 85 градусов по Цельсию. Примечательно, на изделие предоставили пожизненную гарантию.


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