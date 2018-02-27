VistaNews.ru


MWC 2018: MediaTek презентовала 8-ядерный процессор Helio Р60

Сегодня, 09:03

Китайская компания MediaTek в рамках каталонской выставки MWC 2018 презентовала новый 8-ядерный процессор Helio Р60, оборудованный технологией искусственного интеллекта. Новинка выполнена на одном кристалле и способна работать с каркасными библиотеками.

Главными достоинствами нового процессора от MediaTek являются технология ИИ и многоядерный блок обработки данных. К слову, искусственный интеллект Helio Р60 может работать в паре с Caffe, Caffe 2, NNAPI и TensorFlow. Однокристальный китайский процессор функционирует на частоте до 2,0 ГГц. Экспертам MediaTek удалось разогнать производительность представленной на MWC 2018 новинки до 70%, повысив его эффективность на 12%, сравнительно с моделями-предшественниками. Разработан Helio Р60 по схеме big.LITTLE.

Контроллер LPDDR4x, встроенный в CPU, поддерживает 8 Гб памяти, а модем 4G LTE упрощает работу модулей камер мобильной техники за счет трех дополнительных деталей.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.