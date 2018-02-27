MWC 2018: MediaTek презентовала 8-ядерный процессор Helio Р60

Сегодня, 09:03

Китайская компания MediaTek в рамках каталонской выставки MWC 2018 презентовала новый 8-ядерный процессор Helio Р60, оборудованный технологией искусственного интеллекта. Новинка выполнена на одном кристалле и способна работать с каркасными библиотеками.

Главными достоинствами нового процессора от MediaTek являются технология ИИ и многоядерный блок обработки данных. К слову, искусственный интеллект Helio Р60 может работать в паре с Caffe, Caffe 2, NNAPI и TensorFlow. Однокристальный китайский процессор функционирует на частоте до 2,0 ГГц. Экспертам MediaTek удалось разогнать производительность представленной на MWC 2018 новинки до 70%, повысив его эффективность на 12%, сравнительно с моделями-предшественниками. Разработан Helio Р60 по схеме big.LITTLE.

Контроллер LPDDR4x, встроенный в CPU, поддерживает 8 Гб памяти, а модем 4G LTE упрощает работу модулей камер мобильной техники за счет трех дополнительных деталей.