На MWC Nubia представит три революционных инновации

Сегодня, 11:30

В рамках Всемирного мобильного конгресса (MWC) компания Nubia представит три революционных инновации. Компания стала популярной после презентации безрамочного Z17S с коэффициентом полного экрана в 90,36%.

Первой инновацией от специалистов Nubia станет сверхсекретный проект с алмазной огранкой наноуглеродного графитового корпуса, который уже готов к официальной публичной презентации.

Вторым удивлением станет дебют Z17miniS, отличающийся от предшественников двухлинзовыми фронтальной и задней камерами, ИИ-технологией NeoVision7.0, с новыми функциями AI Portrait 2.0, светографикой, макрокамерой и клонированием изображения. Корпус гаджета с четырех сторон оформили гнутым стеклом с отличным оптическим эффектом свечения.

Третьей революционной инновацией является выход новых смартфонов, функционирующих на базе чипов Qualcomm. Они получат от производителя большой объем ОЗУ.