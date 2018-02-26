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Huawei на MWC-2018 представила первый коммерческий чипсет 5G

Сегодня, 08:54

Компания Huawei в рамках выставки MWC-2018, которая проходит сейчас в Барселоне, представила миру первый коммерческий чипсет 5G. Данное устройство уникально в своём роде. Разработано оно со стандартами промышленной группы 3GPP. По заявлению главы Huawei, 5G сможет обеспечить скорость сети до 20 гигабайт в секунду.

Гендиректор потребительской бизнес-группы компании Ричард Юй отмечает, что его предприятие таким образом показывает очень широкие перспективы по созданию 5G.

Как отмечается в сообщении, чипсет называется Huawei Balong 5G01. По словам Ричарда Юйя, новое изобретение может помочь в будущем для работы автомобилей с автопилотом, а также для работы инфраструктуры умного города.

Что касается телефонов, то Huawei уже во второй половине текущего года намерена выпустить смартфон с новым чипсетом 5G.

Стоит отметить, что на современном рынке технологий существовала целая гонка по созданию 5G модемов. В частности, рекордсменом был Qualcomm X50, который недавно показал скорость приёма 4,51 гигабайт в секунду. Также на этой неделе Intel объявила, что объединится с Microsoft, Dell, HP и Lenovo создания 5G-совместимых ноутбуков на основе чипсетов от Intel.


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