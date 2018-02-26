Таинственный смартфон Sony появился в бенчмарк Geekbench

Сегодня, 04:45

В базе данных известного бенчмарка GeekBench появились сведения о таинственном смартфоне Sony под кодовым названием 90QB16. Девайс получил Qualcomm Snapdragon 845 и ОС Android 8.0 Oreo.

С учётом того, что информация о новой модели появилась за несколько дней начала выставки MWC 2018 в Барселоне, ожидается, что именно здесь Sony покажет своё очередное детище. В GeekBench сказано, что, помимо высокопроизводительного процессора и последней версии Android, девайс получит 4 Гб ОЗУ. Новинка набрала в одноядерном тестировании 2367 баллов, в то время, как в многоядерном испытании ей удалось собрать 8255 пунктов. По мнению ряда экспертов, речь может идти о новой модификации Xperia XZ2 или же о модели XZ2 Compact.

К слову, на днях в сети «засветился» прототип Sony Xperia XZ2 Compact. Наиболее вероятно, что девайс покажут уже в рамках выставки в Барселоне.