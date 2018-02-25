LG анонсировала презентацию флагмана V30S ThinQ

Сегодня, 09:38

В сети состоялся анонс нового флагманского смартфона LG V30S ThinQ. Полноценная презентация новинки должна состояться в рамках выставки MWC 2018 в Барселоне.

Девайс во многом повторяет базовую модель V30. В частности, здесь также нашли своё применение процессор Qualcomm Snapdragon 835, двойную основную камеру, OLED-экран, а корпус также имеет продвинутую защиту от влаги и пыли.

Если говорить о различиях, то в первую очередь стоит обратить внимание на увеличенный объём оперативноq (до 6 Гб) и встроенной flash-памяти (128 Гб). Помимо прочего предлагается версия V30S+ ThinQ с 6 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ. Также нельзя не упомянуть ИИ-платформу ThinQ, позволяющую распознавать объекты, находящиеся в поле зрения камер. Польза состоит в том, что гаджет, исходя из окружающей обстановки, сам подбирает подходящий режим съёмки.

Ранее мы писали, что в AnTuTu «засветился» новый смартфон Xiaomi Black Shark с Snapdragon 845 и 8 Гб ОЗУ.