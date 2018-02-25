Alcatel представила бюджетные планшеты 1T на MWC 2018

Сегодня, 06:45

Китайская корпорация TCL Communication представила новинки от своей компании Alcatel. На MWC 2018 с 26 февраля по 1 марта будут представлены бюджетные планшеты 1T.

Планшеты на базе Android 8.1 Oreo представят на международной выставке MWC 2018. На данный момент известно о двух моделях. Alcatel 1T 7 получил славу простого гаджета. Его возможности основаны на наличии 7-дюймового экрана с расширение 1024*600 точек. В наличии имеются две камеры: 2 и 0,3 мегапикселя. Основа представлена чипсетом MediaTek MT8321 с 4 ядрами. Дополняют модель 1 Гб – ОП, и 8Гб –ВП. Аккумуляторная батарея вмещает 2580 мАч.

Alcatel 1T 10 оснащен 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1280*800 точек. Все остальные функции и комплектация соответствуют модели Alcatel 1T 7, описанной выше.

Ранее мы сообщали, что компания Sony планирует изменить привычные модели выпускаемой продукции. Анонсируемый редизайн может коснуться фирменных смартфонов Xperia. Анонс модели Xperia XZ2 Compact также состоится на MWC 2018.