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Смартфоны на Android и iOS не оставили шансов гаджетам на Windows 10 Mobile

Сегодня, 02:45

Мобильные устройства под управлением Android и iOS поглотили рынок и не оставили шансов Windows 10 Mobile. В прошлом году доля устройств с ОС от Google и Apple достигла 99,9%.

Разработчики Windows 10 Mobile в то же время признали подавляющее превосходство конкурентов и в итоге отказались от борьбы за рынок, заявив о прекращении поддержки операционной системы. Результаты конкурентов просто не оставили шанса на мало-мальски значимый успех для малопопулярной ОС. В частности, за 2017 год было продано 1,32 млрд android-девайсов (доля на рынке 85,9%) и 215 млн iPhone (14%). Ожидается, что Microsoft вернётся к борьбе за этот сегмент после выхода таинственного смартфона Surface Phone, но это не точно.

Ранее мы писали, что Microsoft выпустила новое фирменное приложение для Windows 10 Mobile. Несмотря на то, что компания отказалась от поддержки системы, некоторые подарки верным пользователям разработчики всё-таки приподносят.


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