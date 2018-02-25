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Huawei откажется от SoC Qualcomm и MediaTek в пользу собственных чипов

Сегодня, 01:45

Китайская компания Huawei намерена постепенно отказаться от использования однокристальных систем Qualcomm и MediaTek в своих смартфонах и заменить их собственными чипами. По данным источников, первые шаги в данном направлении будут сделаны уже в текущем году.

Поможет ей в этом дочерняя фирма HiSilicon Technologies. Последняя занимается разработкой и выпуском процессоров Kirin. Если верить статистике, в 2017 году лишь каждый второй смартфон Huawei был оснащён чипами указанной марки, остальные девайсы имели в своём арсенале чипы Qualcomm и MediaTek. Источники утверждают, что в этом году компания нарастила заказы однокристальных систем Kirin и уменьшила объём поставок девайсов сторонних разработчиков.

Ранее мы писали, что руководство Apple приняло решение отказаться от использования в своих устройствах процессоров Qualcomm. Производитель намерен полностью перейти на использование чипов Intel.


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