Archos представила персонального помощника Hello за 130 евро

Сегодня, 03:30

Новый персональный помощник Hello от компании Archos был представлен накануне в сети. Новинка оснащена рядом полезных функций, оценена в 130 евро и будет показана официально в рамках MWC 2018.

Девайс имеет две модификации. Первая имеет 7-дюймовый IPS-экран, вторая оснащена таким же дисплеем, но с размером 8,4 дюйма. Обе версии работают на базе четырёхядерного процессора с 2 Гб ОЗУ и 16 Гб ПЗУ. Новинка способна использовать интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth, а за бесперебойную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 4000 mAh.Девайс легко синхронизируется с многими музыкальными и видеосервисами, а также выполнять функцию аудиопроигрывателя.

Ранее мы писали, что помощник Cortana для Android стал удобнее. Разработчики софта из компании Microsoft сделали его практичней и удобней.