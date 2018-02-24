Компания HP открыла предзаказ на новый планшетный ARM-ПК HP Envy x2

Сегодня, 09:18

Компания HP открыла предзаказ на новый планшетный ARM-компьютер HP Envy x2. Данное устройство является одним из первых на рынке технологий, которое совмещает в себе работу операционной системы Windows 10 на процессоре Qualcomm Snapdragon.

В сообщении сказано, что HP Envy x2 будет продаваться за 1 тысячу долларов США. Комплектаций всего будет одна. Данный компьютер был разработан инженерами компаниями по принципу «2 в 1». HP Envy x2 обладает сенсорным дисплеем, стилусом, который конечно же распознаёт разные степени нажатия, и съёмной клавиатурой. Работает новинка на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 845 под управлением операционной системы Windows 10 S. С настоящего времени до 30 сентября текущего года пользователи устройства смогут бесплатно обновиться до ОС Windows 10 Pro.

Что касается аппаратной части девайся, экран имеет размеры в 12,3 дюйма. Его разрешение составляет 1920х1280 пикселей. Оперативной памяти установлено 4 гигабайта, а постоянного хранилища – 128 гигабайт. Также HP Envy x2 поддерживает подключение nano-SIM и соответственно 4G. Как заявляет разработчик, ПК способен работать от одного заряда батареи до 22 часов.