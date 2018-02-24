В Японии создадут очки Oton Glass для чтения при слепоте и дислексии

Сегодня, 02:45

Японская корпорация Oton Glass организовала сбор средств на создание одноименных очков, позволяющих читать людям с дислексией и слепотой. Для реализации актуального проекта специалистам понадобятся 10 млн йен (около 5 млн рублей).

Устройство Oton Glass выполнено в виде обычных очков, имеющих встроенную в оправу камеру и порт для соединения с модулем. Когда страдающий слепотой или дислексией пользователь моргает, разработка японских ученых создает снимок, который вычислительный модуль делает максимально доступным для чтения. В паре с очками Oton Glass идут специальные наушники для воспроизведения синтеза речи. Если устройство не сможет позволить пользователю прочитать текст, японская корпорация предлагает прибегнуть к помощи удаленного консультанта.

Предыдущие проекты Oton Glass для страдающих слепотой и дислексией людей представляли собой испытательные прототипы, однако очередной проект компании наконец-то намерен выйти на массовое производство. Японские специалисты развернули кампанию по сбору денег, намереваясь получить от инвесторов 10 млн йен (около 5 млн рублей).