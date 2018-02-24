Специалисты назвали основные плюсы и минусы Razer Phone

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Не так давно компания Razer дебютировала на рынке смартфонов. Новый девайс так и называется Razer Phone. Недавно специалисты в области технологий назвали основные плюсы и минусы данного аппарата.

Razer Phone работает на чистой версии операционной системы Android 7 Nougat. Компания позиционирует себя как игровая, поэтому сам телефон позиционируется так же. Поэтому оперативной памяти установлено всего 8 гигабайт, а постоянного флэш-хранилища – 64 гигабайта с возможностью расширения при помощи microSD-карты.

Сердцем смартфона является 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 834. Это конечно не топовый чип, но и его производительности достаточно для всех современных мобильных игр и приложений. Что касается графического ускорителя, в телефоне установлен Adreno 540. Аккумулятор тоже игровой – на 4 тысячи мАч. Ставку Razer делали и на экран, который в каком-то смысле получился уникальным.

Также из плюсов можно отметить наличие специальной док-станции. Она представляет из себя экран и клавиатуру и выглядит как ноутбук без тачпада. Смысл в том, что Razer Phone кладётся в место, где располагается данный тачпад. Таким образом телефон превращается в полноценный компьютер на Android. Можно подключить мышь, играть в мобильные игры, работать с текстовыми редакторами и фото, а также сёрфить в интернете. Это очень удобно и в некотором смысле революционно, ведь подобная технология сейчас есть только у Samsung с его док-станцией для Galaxy S8, а также у Microsoft с их телефонами.

Однако все плюсы Razer Phone можно назвать и минусами. Аппарат позиционируется как игровой, хотя мобильных кибердисциплин ещё не существует. Поэтому телефон и становится, по мнению некоторых экспертов, бессмысленным, ведь в мире максимум 500 человек являются профессиональными мобильными геймерами. Цена также велика, 749 долларов за сам Razer Phone и ещё 1299 долларов за док-станцию. За эти деньги можно купить топовый полноценный компьютер.