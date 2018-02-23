Xiaomi получила сертификат на производство фитнес-браслета Mi Band 3

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Китайская корпорация Xiaomi готова к массовому производству фитнес-браслетов Mi Band 3. Согласно сообщениям немецкого инсайдера Роланда Квандта, новинка техногиганта накануне прошла сертификацию Bluetooth.

Компания Xiaomi официально завершила работу над фитнес-браслетом Mi Band 3, о чем свидетельствует опубликованный на сайте проекта Bluetooth полученный китайским производителем сертификат. Единственной проверенной информацией о готовящемся к выпуску девайсе является поддержка стандарта Bluetooth 4.2 LE, известного пониженным энергопотреблением. Согласно предположениям Роланда Квандта, фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 может быть официально представлен в рамках конференции MWC в Барселоне, стартующей в конце февраля.

Последний фитнес-трекер от Xiaomi (Mi Band 2) стал широко востребованным на мировом рынке смарт-техники. Спрос на суперсовременный браслет был обусловлен впечатляющей автономностью (около месяца без подзарядки) и сравнительно невысокой ценой (до 2 тысяч рублей).