Intel в следующем году обещает ноутбуки со связью 5G

Сегодня, 09:19

Специалисты компании Intel начинают масштабные разработки ноутбуков и стационарных персональных компьютеров с автономной связью пятого поколению. К проекту подключены такие гиганты-производители ПК, как Microsoft, Dell, HP и Lenovo.

Выпуск устройств, адаптированных под связь 5G, приурочен к рождественским распродажам следующего сезона. Эксперты считают, что как раз к этому времени большинство стран на планете к этому времени обеспечат возможность бесперебойной связи пятого поколения. В настоящее время 5G тестируется на территории Монако и Малайзии.

Компания Intel намерена представить первый концепт ноутбука со встроенной связью пятого поколения уже в начале следующей недели на своих стендах традиционной выставки MWC, которая пройдет в Барселоне. Там же будет представлен уникальный процессор Intel Core i5 очередного восьмого поколения. Эксперты с нетерпением ожидают открытия мероприятия, которое обещает стать «парадом инноваций».