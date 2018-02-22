Уникальные наушники AirPods будут водостойкими

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Наушники AirPods получат новое преимущество и станут водостойкими. Разработчики снадбят их новым чипом W2. Первые поставки уникального товара ожидаются в октябре 2018 года.

Наушники AirPods первого поколения активировались касанием руки, но в новом образе они приводятся в действие с помощью голоса. Для того, чтобы получить устройство с готовностью к работе, достаточно просто сказать «Hey, Siri». Эта способность обеспечивается работой нового чипа W2.

Новый образец наушников AirPods представят уже осенью текущего года на выставке. Первые поставки в продажу будут произведены в октябре. Беспроводные наушники AirPods на рынке уже с 2016 года. По оценке аналитиков, они заняли довольно грандиозное место и пользовались большим успехом среди потребителей.