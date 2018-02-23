Рассекречены характеристики смартфона Moto G6 Play

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В сети появились технические характеристики Moto G6 Play. Устройство засветилось на бенчмарке.

В базе данных бенчмарка 20 февраля появились технические характеристики предстоящего смартфона Moto G6 Play. Исходя из полученных данных следует, что в качестве основы выступит бюджетный чипсет Snapdragon 430. Объём ОЗУ составит 3 Гб и 16/32 Гб жёсткой памяти. Работать гаджет будет на чистой ОС Android Oreo 8.0. Смартфон получит 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 1440х720 точек формата HD. Ёмкость аккумуляторного устройства составит 4000 мАч, что является достойным показателем. Предварительная цена - 190 долларов. Официальная презентация состоится в рамках предстоящей выставки MWC 2018 в Барселоне.

Ранее портал сообщал, что вся линейка предстоящих смартфонов G6 будет работать на базе чипсетов Snapdragon. Вся серия также будет представлена на MWC 2018.