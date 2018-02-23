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Восстановленные Essential Phone продавали под видом новых

Сегодня, 00:30

Сотрудник компании Sprint случайно обнаружил, что несколько недель минимум в двух розничных магазина продавали восстановленные Essential Phone под видом новых смартфонов. Заметить это удалось благодаря жалобам покупателей, которые хорошо разбираются в технологиях. Они после покупки пришли к выводу, что им продали использованный телефон за полную стоимость.

 Когда же жалоб от людей, купивших Essential Phone, стало становиться больше, работники компании Sprint решили проверить абсолютно всю доставленную партию смартфонов. Оказалось, что вся она состояла из восстановленных телефонов. В итоге ритейлер обратился с этим вопросом к поставщику, которым выступает компания Essential. В ней же выяснили, что это произошла обычная ошибка в логической сети. Поэтому данные девайсы попали в магазин под видом новых.

 Энди Рубин, представитель Essential и создатель ОС Android, пообещал, что каждый человек, который купил себе восстановленный телефон из данной партии, получит денежную компенсацию. Также и компании Sprint получила компенсацию. Речь может идти о немалой сумме денег, так как Essential Phone находились в продаже пару недель.

 Проблем бы не было вообще, если бы Essential Phone пользовался спросом. Ведь с начала продаж, то есть уже прошло полгода, удалось продать всего лишь 90 тысяч экземпляров. Этот результат очень скромный, но стоит учитывать и то, что для компании это первый сделанный телефон.


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