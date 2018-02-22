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Следующее поколение iPad прошло сертификацию для РФ

Сегодня, 08:34

Следующее поколение планшетов американской корпорации Apple уже прошло сертификацию. Новые iPad появятся на российском рынке.

На сайте ЕЭК появились данные о новинке IT-гиганта, которая ещё не была представлена официально. В базе числятся сразу две модели. Инсайдеры сообщают, что пока что они зарегистрированы под названиями А1893 и А1954. Они не имеют никакого отношения к iPad, iPad Pro или iPad mini.

Недавно в Сети появилась информация, что свои новые планшеты Apple может представить уже во втором квартале 2018 года. Предполагается, что первым выйдет бюджетный вариант iPad с диагональю дисплея 9,7 дюйма. Его цена составит всего 259 долларов. Также корпорация готовит очередной iPad Pro с системой FaceID, как у iPhone X. Более детальной информации пока что не предоставляется.


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