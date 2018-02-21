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Продажи игровых гарнитур HyperX превысили 4 млн единиц

Сегодня, 19:03

Продажи игровых гарнитур от бренда HyperX превысили 4 млн единиц. На данный рынок эта компания вышла лишь в 2014 году, но уже смогла завоевать среди геймеров большую популярность.

 Данный бренд вышел на геймерский рынок лишь три с небольшим года назад. Тогда компания представила для профессиональных игроков своё устройство Cloud. Оно не прошло среди них незамеченным.

Через год появилась гарнитура HyperX Cloud II. В итоге после года своего появления на рынке гарнитур для геймеров, их продажи уже превзошли отметку в 1 миллион единиц.

Компания не прекратила заниматься новыми разработками, по достоинству оцененными теми, кто любит компьютерные игры. В частности, у модели HyperX Cloud Alpha появилась уникальная двухкамерная конструкция. Она обеспечивает значительное улучшение качества звука.

Это достигается тем, что в динамиках используются неодинаковые магниты. При этом они установлены так, что способны разделять частоты. Следствием этого является более «глубокое» погружение геймера в игровой процесс или просмотр фильмов. Подобные наушники оценили и меломаны.

Одна из последних разработок – это HyperX Cloud Flight. При одной подзарядке аккумулятора устройство способно бесперебойно отработать до 30 часов и имеет беспроводное подключение.


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