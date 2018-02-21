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Тройка iPhone будет представлена осенью 2018

Сегодня, 03:30

В Сети появилась информация относительно новых смартфонов iPhone X, iPhone X Plus и iPhone X SE. Официально их представят уже осенью текущего года.

Аналитики рассказали, что тройка новых моделей iPhone X, iPhone X Plus и iPhone X SE особо не будут отличаться характеристиками от своего предшественника iPhone X, но опции в них получат большее усовершенствование. Актуальной останется функция Face ID. Также зазор на экране смартфонов может стать еще меньше.

Говорят, что флагманские модели станут еще более привлекательными для пользователя. От этого ожидается мощный спрос потребителей на новинки. Их разработчики готовы представить на рынке уже осенью 2018 года. Пользователи уже с нетерпением ожидают презентации, обсуждая их предварительную стоимость в социальной сети.


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