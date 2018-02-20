Новый смартфон Xiaomi Black Shark получит Snapdragon 845

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В базе данных AnTuTu разместили информацию о смартфоне Xiaomi Black Shark, который создает подразделение Nanchang Black Shark Technology. Он получит процессор Snapdragon 845, 8 ГБ встроенной, и 32 ГБ флеш-памяти.

В популярном бенчмарке AnTuTu появилась информация о некоторых параметрах нового игрового смартфона от китайского производителя Xiaomi Black Shark. Известно, что устройство будет оснащено популярным процессором Snapdragon 845, а также 8 ГБ оперативной памяти, однако флеш-память рассчитана всего на 32 ГБ. Эксперты предполагают, что в продажу поступят устройства с большим объемом ПЗУ. Дисплей имеет разрешение 2160х1080 пикселей, а операционная система гаджета представлена Android 8.0.

Все еще не известно, когда состоится анонс на Xiaomi Black Shark, и каким будет его фирменное название.