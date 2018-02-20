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В сеть просочились новые рендеры Nokia 7 Plus

Сегодня, 15:48

На просторах интернета появились новые рендеры готовящегося к премьере смартфона Nokia 7 Plus. На китайский рынок мобильной техники девайс на процессоре Qualcomm Snapdragon 660 выйдет в конце февраля.

Nokia 7 появился на китайском рынке смартфонов в прошлом году, показав солидную самодостаточность. Продолжить возвращать мобильные устройства бренда Nokia на лидерские позиции рейтинга «умных» девайсов предстоит модели 7 Plus. Новый смартфон обзаведется 6-дюймовым экраном, процессором Qualcomm Snapdragon 660, 64 Гб встроенной Flash-памяти и фотокамерами на 13 Мп (основная) и 16 Мп (фронтальная). В зависимости от модификации, ОЗУ Nokia 7 Plus будет представлена объемом на 4 и 6 Гб.

Еще одним достоинством «начинки» нового смартфона станет аккумуляторная батарея, способная держать заряд до двух суток. Дебют мобильного девайса состоится уже в конце текущего месяца. Предполагаемая стоимость устройства все еще неизвестна.


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