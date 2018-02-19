Вместо Nokia 10 появится Nokia 8 Sirocco с револьверной камерой

Вчера, 21:28

Вместо Nokia 10 скоро может появиться Nokia 8 Sirocco, обладающая револьверной камерой. То, что данная премиальная марка может появиться, производитель уже анонсировал.

Правда, наименование Nokia 8 Sirocco будет заменено на Nokia 8 Pro.

Nokia 8 Pro станет одной из флагманских моделей в линейках этого призводителя. Выход в продажи этого нового смартфона запланирован на август-сентябрь.

Смартфон станет обладать топовым процессором Snapdragon 845. Также он получит необычную камеру револьверного типа. В ней будет пять объективов и технология «вращающегося зума», о которой пока ходят лишь слухи.

Сканер пальпирования будет находиться под местом расположения основной камеры. Безрамочный дисплей в соотношении сторон получит параметры 18:9. Помимо того, новый гаджет Nokia 8 Pro будет оснащён стеклянной задней панелью.

Анонс новинки ожидается в Барселоне на выставке NWC-2018, которая начинается 26 февраля.

Уже сейчас на рынке смартфонов Nokia смогла подняться на 11 позицию. Ожидается, что позитивный «драйв» компании будет продолжен после появления её революционных новинок.