Слухи о заоблачной цене смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ подтвердились

Сегодня, 19:15

Ранее разошедшиеся слухи о заоблачной стоимости Samsung Galaxy S9 и S9+ оправдались. Устройства могут стать наиболее дорогими телефонами за всю историю существования Samsung.

Популярный инсайдер Ролан Куандт (Roland Quandt) в собственном профиле в социальной сети Twitter подтвердил слухи в соцсетях, поделившись с читателями информацией о цене на популярные смартфоны в Норвегии. Galaxy S9 с 64 ГБ флеш памяти будет доступен к покупке стоимостью около 1130 долларов. Можно посчитать, что стоимость нового смартфона будет где-то на 155 долларов дороже, чем Galaxy S8 в стране к моменту старта выпуска девайса.

Стоит подчеркнуть, что в скандинавских странах цены на коммуникационные приспособления более "кусачие", чем в оставшейся части Европы. А в Европе стоимость как обычно выше, чем в Соединенных Штатах Америки. Нужно упомянуть, что в США Galaxy S8 анонсировали стоимостью в 750 долларов. Имея ввиду то, что стоимость телефона во всех странах возрастет примерно на 15%, мы получаем цену Samsung Galaxy S9 в 850 долларов в США. Но пока что это только предположение. Если говорить о Galaxy S9+ с 64 ГБ встроенной, то в Норвегии цена может варьироваться от 1260 долларов. Если сравнивать цену с Galaxy S8+, цена возрастет на 130 долларов.