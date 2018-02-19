Cоставлен список самых ожидаемых смартфонов, которых не будет на MWC 2018

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Несмотря на то, что ведущие мировые производители смартфонов пытаются показать свои самые лучшие устройства на таких выставках, как, к примеру, MWC, часто случается так, что тот или иной гаджет попросту не успевают подготовить к премьере. В этой связи специалисты в области электронной техники составили список девайсов, дебют которых ожидали на данной площадке, но в итоге стало известно, что в Барселону они не поедут.

Первую строчку в рейтинге занял Huawei P20. Его, как выяснилось, покажут 27 марта в Париже. Следом за ним идёт LG G7, судьба которого по-прежнему не ясна. Далее идёт флагман HTC U12, где упор, вероятно, будет сделан на камеру. Также не будет на выставке Motorola Moto Z3 и Xiaomi Mi 7. Если флагман Xiaomi скорее всего покажут в марте, то Z3 дебютирует не раньше лета.

Ранее стало известно, что бренд Alcatel привезёт на MWC 2018 сразу несколько моделей. Ожидается премьера Alcatel 5, Alcatel 3v и Alcatel 1x.