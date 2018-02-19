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Эксперты определили самые «прожорливые» приложения для Android

Сегодня, 16:10

Определены приложения для Android, которые больше всего тратят заряд телефона, как в фоновом режиме, так и во время работы. Такое исследование провели сотрудники Avast.

Специалисты одной из самых крупных компаний, которая занимается созданием программ, защищающих компьютеры и другие гаджеты от вирусов выяснили, какие приложения в смартфонах являются самыми «прожорливыми». Сотрудники Avast основное внимание обращали на степень влияния приложения на заряд телефона.

В ходе проведенного исследования выяснилось, что самые энергозатратные приложения выпускает компания Samsung, среди которых оказались - Samsung AllShare, Security Policy Updates и ChatOn. Еще одними «прожорами» оказались такие приложения, как Google Maps, WhatsApp и Facebook.

Ранее появилась информация о том, что компьютерные устройства, которые занимаются добычей криптовалюты Monero, могли оказаться зараженными вирусами. 


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