Немецкий смартфон AGM X6 невозможно разбить

Вчера, 23:09

Немецкая компания представила миру новый уникальный смартфон AGM X6, который невозможно разбить или повредить. Он также оснащён топовым железом.

Сегодня, 19 февраля компания сделала анонс нового мобильного устройства AGM X6. По словам самих разработчиков, новинку "невозможно убить", что становится его главной фишкой. Официальная презентация состоится в рамках выставки MWC 2018 в Барселоне. Устройство получило 6-дюймовый безрамочный дисплей с разрешением 2160х1080 точек формата Full HD+. Оно будет работать на базе чипсета Snapdragon 845 c 8 ядрами. Основная камера будет двойной с 24 Мп. В качестве ОС выступит популярная Android 8.0 Oreo.

Точных данных о защите гаджета компания не предоставила, однако заявляет, что новинка станет самым крепким смартфоном 2018 года. О цене также информации пока что нет.